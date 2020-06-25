بلدي بني وليد يبحث آلية توزيع السيولة النقدية على المواطنين

بحث المجلس البلدي بني وليد اليوم الخميس، مع مدراء المصارف بالمدينة كيفية وضع آلية لتوزيع السيولة على المواطنين بعد وصولها الأسابيع الماضية من مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.

وأوضح المجلس في بيان، بأن مصرف الأهلي سوف الجين سيشرع في توزيع السيولة بسقف “1000” ألف دينار للحساب الواحد، إضافة إلى إمكانية سحب أصحاب المرتبات المتأخرة التي لم تودع بالمصرف “على الأحمر” لشهر 4 و5 حتى إيداع مرتباتهم.

وأشار المجلس إلى تحديد مصرف التجاري الوطني قيمة السحب والتي بلغت 500 دينار للحساب، مؤكدًا بأن هذه المصارف ستفتح أبوابها من الأسبوع القادم وسيتم تحديد موعد وقيمة السحب لمصارف الجمهورية بفروعه الثلاثة خلال الأيام القادمة، بعد إيداع المرتبات بالمصارف.

وتدعوا لجنة متابعة توزيع السيولة كافة منسقي القبائل ضرورة الحضور لديوان البلدية من أجل اعتماد قوائم أصحاب الصكوك بداية من يوم الأحد القادم.

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