مصدر لـ218: “الشرارة” يستعد لرفع السعة التخزينية

قال مصدر مطلع يعمل في حقل الشرارة، اليوم الخميس، إن شركة “أكاكوس” المشغلة للحقل تعاقدت مؤخرا، مع شركة “وازن” للخدمات النفطية، لصيانة خزان كبير بالحقل تبلغ سعته التخزينية 20 ألف برميل، على أن يكون جاهزا مطلع أغسطس المقبل.

وأضاف المصدر، لقناة “218”، أن الخزان متوقف عن العمل منذ عام 2014 بسبب تهالكه، وأن “أكاكوس” تعاقدت وقتها مع شركة بوسنية لصيانته قبل أن تغادر البلاد بسبب الظروف الأمنية وتنهي الأعمال المكلفة بها.

وقال المصدر، وهو مهندس بحقل الشرارة، إن “أكاكوس” تبحث في الأثناء عن آلية للتعاقد مع واحدة من الشركات المحلية لصيانة الخزان (Surge Tank D101 B) بمنطقة (GOSP115) الذي تعرض لتسربات كبيرة نهاية الشهر الماضي بسبب استمرار إغلاق موانئ التصدير ووقف عمليات الإنتاج منذ يناير هذا العام.

وكانت مصادر مطلعة كشفت لقناة “218”، قبل أسبوع، نجاح مفاوضات إدارة الحقل والمجموعة المسلحة المسيطرة عليه، واتفقوا على انسحاب القوة العسكرية من داخل “الشرارة” ومغادرة الغرف السكنية للموظفين، وإخلاء أكبر الحقول النفطية في ليبيا من المظاهر المسلحة.

وبيّن المصدر أن هذا الاتفاق نُفِّذ على أرض الواقع، مُضيفاً أن القوة المسلحة انسحبت إلى أحد المقرات السابقة للشركات الأجنبية التي تبعد نحو 15 كيلو مترا عن الحقل.

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