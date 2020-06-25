“صندوق الإنماء” يصرف قرض تمويلي استثماري بقيمة 5 مليون دولار لشركة الإنماء للصناعات الهندسية

قام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي اليوم الخميس بزيارة ميدانية إلى شركة الإنماء للصناعات الهندسية المساهمة، التابعة للشركة الصناعية القابضة، للاطلاع على إمكانيات الشركة تمهيدا لصرف قرض تمويلي استثماري لها بقيمة خمسة مليون دولار.

وأوضح الصندوق أن هذه الشركة تعمل على تصنيع عدد من المواد الهندسية والمدنية الضخمة كأعمدة الإنارة وأبراج الكهرباء، التي تستوردها ليبيا من الخارج، نظرا لتوقف العمل بهذه المصانع لنقص المواد الخام وضعف الإمكانيات.

وذكر أن هذه المساهمات تاتي في إطار المساعي المبذولة لتفعيل نشاط الشركات التابعة للصندوق وتعزيز المنتج المحلي وتحريك عجلة الصناعة والاقتصاد الوطني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية