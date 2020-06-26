“ديوان المحاسبة” يصدر تقريره الأخير لمخالفات وإهمال الشركة العامة للكهرباء ويدعو إلى عقد اجتماع عاجل وطارئ

قال ديوان المحاسبة اليوم الخميس ضمن تقرير مرسل للمجلس الرئاسي والذي شمل عدد من الإنحرافات والإهمال والقصور في تشغيل المحطات وسوء توجيه الموارد ومخصصاتها الأمر الذي انعكس سلباً على إنتاج وتسبب في فقدان أكثر من 2700 ميجاوات.

وأوضح الديوان أن التقرير قد شمل أيضاً إهمال العمرات وتجاوز عدد ساعات التي من المفترض أن تخرج بعدها الوحدات للعمرة لمدة تتراوح مابين 3_14 سنة، إضافةً إلى التأخر في الصيانة المقررة لعدة سنوات بالرغم من توفر قطع الغيار.

كما شمل التقرير أن الإهمال أيضا عدم ربط المحطات بغرفة التحكم منذ سنة 2014، ووجود نقص في كوارد الصيانة، ووالتارخي في العامل مع الشركات المتعاقد معها، وعدم البدء في أعمال التركيب وتأخر في توريد العديد من المعدات اللازمة لبعض المحطات.

وبين الديوان أيضا أن عدم وجود الغاز الكافي لتشغيل بعض الوحدات، بالإضافة إشكاليات في تخزين الوقود، والبعض الآخر لم يتم معالجة، وتأخر عمليات الاختبارت التشغيلية لبعض الوحدات، وخروج بعض الوحدات بسبب حرق النفايات بالمكب المجاور للشركة وعدم وضع حل للمشكلة، والترخي في تنفيذ الخطة الموضوعة لمعالجة العجز القائم للشبكة خلال الذروتين الشتوية والصيفية.

وأوصى الديوان ضمن مراسلته بشكل عاجل انعقاد اجتماع بالجمعية العمومية، وذلك لاتخاذ إجراءات بشأن الملاحظات والمخالفات بهذا الخصوص، بحيث يشمل فتح تحقيق بشأن كافة الملاحظات والمخالفات ووضع الحلول المناسبة، ضرورة العمل على هيكلة قطاع الكهرباء، بالإضافة لإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

وأضاف أن على الاجتماع أن يشمل أيضا تنبه على المستشارين في عدم التدخل في الاعمال الإدارية والتنفيذية للشركة، مشيراً إلى أنه في صدد إحالة كافة التجاوزات وأوجه القصور إلى الجهات المختصة.

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