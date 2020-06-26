“الرئاسي” يمدد حظر التجول 10 أيام مع السماح بفتح النشاطات الاقتصادية الفردية وإقامة صلاة الجمعة ببعض المساجد

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الجمعة قرارا يقضي بتمديد حظر التجول المفروض لمجابهة انتشار جائحة كورونا لمدة عشرة أيام اعتبارًا من يوم الغد ليكون من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا مع فرض حظر كامل لـ24 ساعة يوميْ الجمعة والسبت.



ونص القرار على استمرار حظر التجول الكامل في مدن جنوب البلاد وحظر التنقل بين المدن، ومنع التجمعات والمناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية، ومنع وسائل النقل الجماعي.



كما نص القرار على استمرار إغلاق الأسواق الكبرى باستثناء أسواق بيع المواد الغذائية، مع السماح لأصحاب الحرف والنشاطات الاقتصادية الفردية مثل محلات الملابس والأحذية والاكسسوارات، إضافة إلى ورش صيانة السيارات والمعدات الكهربائية والالكترونية والمواد المنزلية وورش الحدادة والنجارة ومحلات الإطارات وقطع الغيار، بفتح محلاتهم.



وأشار القرار إلى السماح لبعض المساجد بإقامة صلاة الجمعة شريطة أن لا يتجاوز عدد المصلين الحد الأدنى صحة إقامة الصلاة.

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