التكوري: عجز في الكهربائية يصل إلى 2000 ميغاوات

قال مدير الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري إن أعمال الصيانة جنوب طرابلس تحتاج إلى عدة أشهر لإعادة إصلاح الأضرار التي خلفتها المعارك العسكرية التي دارت لأشهر طويلة هناك.

وأكد التكوري في حديث لصحيفة الشرق الأوسط أن العجز في تأمين الطاقة سيكون كبيرا في العاصمة تحديدا وبعض المناطق الأخرى نظرا للأضرار الجسيمة التي لحقت بخطوط نقل الطاقة من محطات الإنتاج.

وأشار مدير الإعلام بالشركة العامة للكهرباء إلى أن الطلب خلال الذروة الصيفية يرتفع إلى أكثر من 7000 ميغاوات في مقابل إنتاج البلاد الذي يصل إلى 5000 ميغاوات حاليا، وهو عجز لا يمكن تعويضه إلا عبر استكمال المشروعات الكبرى لمحطات الإنتاج الجديدة.

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