السفارة الأمريكية تجدد دعمها لمؤسسة النفط

أخبار ليبيا24 – اقتصاد

جددت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، تأكيدها على دعم الولايات المتحدة الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط وسط حملة غير مسبوقة مدعومة من الخارج لتقويض قطاع الطاقة في ليبيا ومنع استئناف إنتاج النفط، وفق قولها.

وأعلنت السفارة في بيان لها اليوم الجمعة، مشاطرتها لمؤسسة النفط حول “قلقها العميق بشأن التدخل المخجل من مجموعة فاغنر والمرتزقة الأجانب الآخرين ضدّ مرافق المؤسسة الوطنية للنفط وموظفيها في حقل الشرارة النفطي، والذي يشكل اعتداءً مباشرًا على سيادة ليبيا وازدهارها”.

وعبرت السفارة، عن أسفها لعدم تمكن الأطراف الليبية من التوصل إلى حل من شأنه رفع الحصار المفروض على النفط والغاز والذي لا داعي له، مطالبة بالسماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملها الحيوي في جميع أنحاء ليبيا نيابة عن جميع الليبيين.

وأكدت السفارة، أن تمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملياتها يُعدّ شرطًا أساسيًا للتوافق الليبي الذي بات حاجة ملحّة حول التوزيع العادل لثروة البلاد.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا: إنه “كلّما طالت فترة إبقاء النفط الليبي رهينة للمصالح الأجنبية، كلّما استغرق الأمر وقتًا أطول لكي تتمكّن ليبيا من استعادة عافيتها اقتصاديًا، ودفع رواتب القطاع العام، وتحسين البنية التحتية، وتغطية تكاليف استيراد المواد الغذائية والأدوية الحيوية”.

واعتبرت السفارة، أنّ السماح لمؤسسة النفط باستئناف عملياتها على الفور يعدّ خطوة حاسمة لإعادة إرساء السيادة الليبية وضمانة حاسمة لمنع المزيد من التلاعب الخارجي والعمل العسكري، وذلك في الوقت الذي يقوم فيه الجهات الفاعلة المسؤولة بالعودة إلى محادثات وقف إطلاق النار التي تيسّرها الأمم المتحدة وبالمطالبة بإنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24