مؤسسة النفط: خسائر وقف التصدير بلغت 6.060 مليار دولار 

متابعة/218

قالت المؤسسة الوطنية للنفط -الجمعة- إن خسائر وقف الإنتاج والتصدير بلغت 6.060 مليار دولار عن فترة الإغلاق التي امتدت على مدار160 يوماً الماضية

وقالت المؤسسة في بيان صدر أمس إن قوة مسلحة دخلت حقل الشرارة مساء الخميس من بينها “مرتزقة روس” معربة عن قلقها بتواجد قوة أجنبيه داخل الحقول ومبدية تخوفها أن تتسبب في استمرار الإغلاق

ونفى مصدر مطلع يعمل في حقل الشرارة النفطي لقناة 218 ما ورد في بيان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله حول وصول قوة عسكرية مشكلة من “مرتزقة روس ومن جنسيات أخرى” إلى الحقل رفقة آليات وسيارات عسكرية مبدياً استغرابه مما ورد في البيان الذي نشره المكتب الإعلامي للمؤسسة

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