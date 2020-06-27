العريبي:”الوطنية للنفط” في طرابلس تنتهج سياسة تمهد للاحتلال التركي

نقل الموقع الرسمي لمجلس النواب عن رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعة بالمجلس عيسى العريبي قوله “إن أ مؤسسة النفط بطرابلس تنتهج سياسةً تمهد من خلالها للاحتلال التركي وذلك بسرقة الحقول النفطية والموانئ .

ولفت “العريبي” إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس كانت تثمن دور الجيش الوطني الليبي في حماية مقدرات الشعب وقال

إنها ( تغض النظر عن تهريب النفط في منطقة سيطرة حكومة الوفاق المرفوضة)، مشيراً إلى أنها لم تصدر أي بيان ضد هذه التجاوزات-حسب تعبيره.

ويأتي تصريح “العريبي” متزامناً مع اتهام رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بأن “مرتزقة روس وآخرين” اقتحموا حقل الشرارة الأمر الذي نكره مدير الحقل في وقت لاحق.

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