ارتفاع أسعار النفط عالميا

ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، مواصلة مكاسب لليوم الثاني التي حققتها بفضل التفاؤل بشأن تعافي الطلب على الوقود في أنحاء العالم، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ورتفعت العقود الآجلة للخام لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتا أو بنسبة 1.5 بالمئة إلى 39.29 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا أو بنسبة 1.6 بالمئة إلى 41.69 دولارا للبرميل (4.30 بتوقيت غرينتش).

وأغلقت أسعار النفط تعاملات الخميس مرتفعة 2 بالمئة مدعومة بمؤشرات على تحسن طفيف في الاقتصاد الأمريكي وزيادة محدودة في الطلب على الوقود، لكن ارتفاع حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في بعض الولايات الأمريكية حد من المكاسب.

ومن جانبها أفادت إدارة مركز معلومات الطاقة الأمريكي، الأربعاء، انخفاض مخزونات الولاية المتحدة من بنزين السيارات بنحو 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو مؤشر على نمو الطلب على وقود السيارات.

وانتعشت حركة السيارات على الطرق في كثير من مدن العالم كما استأنفت العديد من شركات الطيران رحلاتها جزئيا.

لكن توقعات بارتفاع إنتاج الخام في الولايات المتحدة قد يكبح التقدم في أسعار النفط.

وخلص مسح للاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) إلى أن العديد من كبار منتجي النفط في دالاس، أكبر منطقة منتجة للنفط في الولايات المتحدة، سيستأنفون الإنتاج نهاية يوليو المقبل.

وخفضت العديد من شركات النفط الأمريكية إنتاجها، وبعضها توقف تماما، في ظل التراجع الحاد في أسعار النفط خلال شهري مارس وأبريل.

