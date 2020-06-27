السراج يلتقي كونتي في روما ويدعو لعودة الشركات الإيطالية للبلاد

دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم السبت الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع السراج برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في مقر الحكومة بالعاصمة روما.

ووفق بيان لحكومة الوفاق الوطني، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة لمتابعة عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، وكذلك استمرار مساهمة إيطاليا في عملية نزع الألغام التي بدأت منذ أيام في طرابلس.

وأضاف البيان، بأن الرئيسان جددا خلال اللقاء تأكيدهما بأن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون عسكرياً، وأن على الجميع العمل من خلال مسار سياسي يحقق الاستقرار وفقاً لقرار مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين.

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