السراج يلتقي كونتي في روما ويدعو لعودة الشركات الإيطالية للبلاد

دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم السبت الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع السراج برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في مقر الحكومة بالعاصمة روما.
ووفق بيان لحكومة الوفاق الوطني، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة لمتابعة عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، وكذلك استمرار مساهمة إيطاليا في عملية نزع الألغام التي بدأت منذ أيام في طرابلس.
وأضاف البيان، بأن الرئيسان جددا خلال اللقاء تأكيدهما بأن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون عسكرياً، وأن على الجميع العمل من خلال مسار سياسي يحقق الاستقرار وفقاً لقرار مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين.
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