السراج وويليامز يدعوان إلى رفع الإغلاق عن النفط واستئناف التصدير

دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز إلى رفع الإغلاق عن النفط واستئناف التصدير.
وأوضح بيان للمجلس، بأن السراج وويليامز أكدوا على ضرورة رفع الإغلاق عن المواقع النفطية واستئناف إنتاج النفط تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط.
وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في ليبيا وجهود الأمم المتحدة لاستئناف المسار السياسي بناء على مخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الامن رقم “2510”، للوصول إلى تسوية شاملة وبما يحافظ على سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
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