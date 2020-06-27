السراج وويليامز يدعوان إلى رفع الإغلاق عن النفط واستئناف التصدير

دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز إلى رفع الإغلاق عن النفط واستئناف التصدير.

وأوضح بيان للمجلس، بأن السراج وويليامز أكدوا على ضرورة رفع الإغلاق عن المواقع النفطية واستئناف إنتاج النفط تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط.

وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في ليبيا وجهود الأمم المتحدة لاستئناف المسار السياسي بناء على مخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الامن رقم “2510”، للوصول إلى تسوية شاملة وبما يحافظ على سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

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