مصدر لـ218: شركة الزاوية ترفع إنتاج الزيوت

قال عمر اعضيم، موظف في شركة الزاوية لتكرير النفط، إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، إن الفرق الفنية ما زالت تعمل على إنتاج الزيوت وتعبئتها بشكل يومي، مضيفا أن نسق العمل في تصاعد مع ارتفاع يومي في الإنتاج.

وأوضح اعضيم، لقناة “218”، اليوم السبت، أن عمليات البيع ستبدأ قريبا عن طريق محطات بيع الوقود التي استلم جزءا منها حصصها، وما زالت تنتظر الإذن بشأن موعد البيع، وما زالت محطات أخرى تنتظر موعد استلام الكميات المخصصة لها.

وكانت شركة البريقة أعلنت، الأسبوع الماضي، عن وصول شحنات زيوت محركات السيارات بنوعيها “الديزل والبنزين” من مصنع خلط وتعبئة الزيوت بشركة الزاوية لتكرير النفط، بأنواعها المختلفة من بينها “عطارد 37، وعطارد 46، وزيت السهيل 40، وزيت الثريا 20/50.

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