اقتصاد

“النويري” لصدى: اشهار الصالون الاقتصادي كمنظمة مجتمع مدني يساعد على دعم الاقتصاد و نصح المسؤولين

تم النشر منذُ 3 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال النائب الأول بمجلس النواب طبرق “فوزي النويري” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن الاقتصاد عصب حياة الشعوب ، ونجاح الدولة اقتصادياً يعني استقرارها .

و حول اشهار الصالون الاقتصادي كمنظمة مجتمع مدني قال “النويري”: ها نحن نشهد هذه الأيام ميلاد وإشهار الصالون الاقتصادي الليبي ضمن مؤسسات المجتمع المدني ، والذي نعتقد بأنه سوف يساعد على دعم الاقتصاد الوطني بالبناء والنصح والإرشاد لمؤسسات الدولة والمسؤولين وتوعية المواطنيين .

و تابع بالقول: إن اتّباع هذا النّهج من المبادرات المجتمعية سواء كانت من أفراد أو مجموعات ستساهم في ترسيخ منوال جديد وتختصر الجهد والوقت في كافة المجالات الحياتية وتدعم قيام الدولة ، وأيضاً يستفاد منها في توجيه المجتمع المدني لكي يكون فاعل وضاغط بالنقد البنّاء لكافة المؤسسات بالدولة لكي تصلح وتطور من نفسها بما يتماشى مع ما يشهده العالم من تغير ملحوظ.

و أفاد “النويري” بالقول: وبهذا نهنئ مجموعة الصالون الاقتصادي الليبي ونشد على أيديهم في دعم وتطوير مناخ التفكير والأسلوب و خلق حوارات بين مكونات الدولة المؤسساتية من أجل سلامة الحياة الاقتصادية بالدولة بما ينعكس على الدولة والمواطن .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك