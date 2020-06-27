“النويري” لصدى: اشهار الصالون الاقتصادي كمنظمة مجتمع مدني يساعد على دعم الاقتصاد و نصح المسؤولين

قال النائب الأول بمجلس النواب طبرق “فوزي النويري” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن الاقتصاد عصب حياة الشعوب ، ونجاح الدولة اقتصادياً يعني استقرارها .

و حول اشهار الصالون الاقتصادي كمنظمة مجتمع مدني قال “النويري”: ها نحن نشهد هذه الأيام ميلاد وإشهار الصالون الاقتصادي الليبي ضمن مؤسسات المجتمع المدني ، والذي نعتقد بأنه سوف يساعد على دعم الاقتصاد الوطني بالبناء والنصح والإرشاد لمؤسسات الدولة والمسؤولين وتوعية المواطنيين .

و تابع بالقول: إن اتّباع هذا النّهج من المبادرات المجتمعية سواء كانت من أفراد أو مجموعات ستساهم في ترسيخ منوال جديد وتختصر الجهد والوقت في كافة المجالات الحياتية وتدعم قيام الدولة ، وأيضاً يستفاد منها في توجيه المجتمع المدني لكي يكون فاعل وضاغط بالنقد البنّاء لكافة المؤسسات بالدولة لكي تصلح وتطور من نفسها بما يتماشى مع ما يشهده العالم من تغير ملحوظ.

و أفاد “النويري” بالقول: وبهذا نهنئ مجموعة الصالون الاقتصادي الليبي ونشد على أيديهم في دعم وتطوير مناخ التفكير والأسلوب و خلق حوارات بين مكونات الدولة المؤسساتية من أجل سلامة الحياة الاقتصادية بالدولة بما ينعكس على الدولة والمواطن .

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