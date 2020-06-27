“حسني بي”: الصالون الاقتصادي تناول تغيير المنظومة التي سببت في نشوب الصراعات… و كافة المؤسسات رحبت بإشهاره كمنظمة

قال رجل الأعمال “حسني بي” لصحيفة صدى الاقتصادية أن انطلاق ” الصالون الاقتصادي ” في شكل قانوني أمر مفرح بعد خمسة سنوات من الحوارات ،فصراعنا كان صراع سلمي رغم قناعتنا جميعاً بأن الحرب بليبيا حرب اقتصادية .

و أضاف بالقول: عادةً الصراع الاقتصادي يتحول إلى مسلح و هذا هو حالنا بليبيا ، و الصراع المسلح الليبي رغم رفع الشعارات المختلفة و الجذابة من قبل كل طرف لكسب ولاء و دعم و استقطاب الشعب لحمل السلاح و القتال بين الاخوة من خلال شعارات عدة تارةً عقائدية وتارةً أخرى قبلية و جهوية و عرقية و دينية، إلا أننا بالصالون الاقتصادي كنا جميعاً مدركين أن الصراع الليبي و مثل جميع الصراعات عبر التاريخ قاسمها المشترك الأول ” اقتصادي بامتياز “، لذلك اتفقنا جميعاً و اشترطنا على كل من رغب أن ينتسب للصالون الاقتصادي “ضرورة الابتعاد كلياً عن الشعارات و الاستقطابات و المهاترات السياسية” مع التركيز على الحلول الاقتصادية و تغيير المنظومة التي سببت في نشوب الصراعات .

و تابع “حسني بي” بالقول: لاحظنا أنه كلما تنشب الحرب بليبيا سرعان ما نكتشف القاسم المشترك لجميع الحروب “الغنائم و الفساد الاقتصادي و الشعور بالظلم ” و أجمع الأغلبية و منذ حرب المطار عام 2014 بأن الحرب بليبيا حرب على الغنائم و المناصب و المكاسب و الايفاد للسفارات و التعليم خارج ليبيا المسماة بلغة الشارع “الافاريات الحكومية” و الحقيقة ليست إلا السرقات العامة حتى إن كانت بمشاركة خاصةً رجال اعمال ، أمراء حروب ، ميليشيات ، آخرين من ألوان الطيف .

و أفاد بالقول: لذلك استغرقنا خمس سنوات من اتهامات متبادلة و تحاور عقلاني و أقل عقلانية و الصراع الأدبي و الفكري و الاكاديمي و للآسف بعض الأحيان بمنتهى الأدب و آخرى حتى بقلة أدب .

ووفقاً لحسني بي فكان الحوار بالصالون فكري و أكاديمي حول الفكر من بداية متطرفة و خلص للوصول إلى توصيات ترضي الأغلبية المطلقة حتى لا أدعي الجميع و كانت البداية من تطرف فكري لوجهات النظر من مدارس الفكر الأقصى اليساري ” اشتراكي ، ماركسي ، شيوعي و نظرية عالمية ثالثة ( قذافية)” إلى من متبني مدارس الفكر الاقصى اليميني ” رأسمالية متطرفة” و من تواجد الفكر و المدرسة تواجد عناصر و كنا الأغلبية من داعمي الفكر الاقتصادي و متبني الخيار الوسطي منها اقتصاديات و حرية السوق مع قبول كافة الأفكار دون اقصاء إن كان مصدر راس المال وطني أو أجنبي أو إن كان خاص أو عام .

و بحسب رجل الأعمال الليبي فقد صدر بيان بتوصيات الصالون و منها قرر الأغلبية لتحويل الصالون إلى مؤسسة مجتمع مدني لطرح الحلول الاقتصادية البناءة ، شخصيا تعلمت والكثير من الجميع و سعدت بما صدر من توصيات و رؤية مشتركة لما لا يقل عن 250 ليبي و من بينهم دكاترة بالاقتصاد عاملين و تنفيذيين و اكاديميين و وزراء و وكلاء وزارات سابقين و مصرفيين من مصرف ليبيا المركزي و المصارف التجارية و مصنعيين و مهنيين من محامين إلى دكاترة طب و مهندسين و فلاحين و رجال أعمال.

و أضاف بالقول: نُشرت التوصيات و أرسلت للسلطات العامة ، و كل من وجهت له التوصيات و من ثم تم الإبلاغ عن إعلان تحول “الصالون الاقتصادي ” إلى مؤسسة رحبوا جميعاً بها ” المؤسسات العامة قبل حتى الخاصة”و نتمنى من الجميع خلق مؤسسات دعم الفكر للتحول .

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