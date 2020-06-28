“بي”: يجب رفع الدعم عن المحروقات واستبداله بعلاوة الأبناء والزوجة إذا لايوجد أموال للاستبدال النقدي

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” اليوم الأحد خلال تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية إن الدعم بليبيا يعادل 6 مليار دولار سنويا و هذا يعادل بناء 4 أبراج خليفة سنويا بل وببعض السنوات تعدى 10 مليار دولار سنويا.

وبين “بي” ضمن تصريحه لصدى أم ليبيا ومنذ 20 سنة تتحدث عن الدعم وضرورة علاجه ” أطول حوار بالتاريخ المعاصر ” عن موضوع يجب أن لا يختلف به عاقلان لاقراره خلال ايام “بحسب وصفه”.

وأكد أن البعض يطالب بضرورة الغاؤه او استبداله و القلة تطالب بالبقاء على ما هو عليه ليستمر الفقر والسرقات والتهريب، مشيراً إلى أنه كلما نقترب للحل و اتخاذ قرار يخرج علينا المدافعين على الفقير متناسين بأنه منظومة الدعم القائمة منذ 52 سنة لم تخرج الفقير من فقره بل سببت ارتفاع عدد الفقراء وبذات الوقت نرى نمو عدد الأغنياء من خلال سرقة وتهريب المدعوم.

وأضاف رجل الأعمال أن العالم بأكمله تحول منذ عقود من الدعم العيني إلى الدعم النقدي ونحن نتحدث عن تحديد “خط فقر”، مبيناً أن الدعم سرقة عامة بإسم الفقير و يجب أن تتوقف هذه السرقات المشرعنة وهي أساس افقار الشعوب.

وتابع “بي” إن أقرب مثال لسرقة الدعم الاقلاع بطائرة وعلى متنها 6 مليار دولار ، و عند ارتفاعها 300 متر على سطح الأرض نقوم بالقاء المبلغ من علو الطائرة وننتظر أن كل ليبي تنزل عليه دستة 1000 دولار وكل أسرة 6000 دولار!!

وأشار أنه يجب الغاء الدعم واستبداله بعلاوة الأطفال والزوجة بأقل تقدير إذا لم تتوفر أموال للاستبدال النقدي، موضحاً أن دفع علاوة الأطفال والزوجة تحقق إيراد الأسرة معدل 350دينار ليبي شهريا وهو أفضل من استبدال دعم المحروقات.

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