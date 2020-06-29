تفاؤل حذر بشأن عودة التصدير.. ولا تعليق رسمي 

قال مصدر مطلع -يعمل في جهاز حرس المنشآت النفطية بمنطقة الهلال النفطي- لقناة 218 ، بإنهُ لا توجد أي مؤشرات تعبر عن نية القبائل المحتجة على سياسة حكومة الوفاق الوطني في منطقة الهلال النفطي والتي أوقفت عمليات التصدير في يناير الماضي تفيد بعودة تصدير النفط خلال الساعات المقبلة.

وأضاف المصدر ذاته بأن الوضع في الهلال النفطي مازال على ماهو عليه منذ أشهر ولا توجد أي تعليمات للفرق الفنية التابعة للشركات النفطية لتهيئة الحقول للبدء في عمليات التصدير حتى اللحظة.

وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته بأن هناك أخبار يتم تداولها حول عودة قريبة للتصدير والإنتاج دون تحديد موعد لذلك.

وتداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي أخباراً تفيد بإمكانية عودة الإنتاج والتصدير خلال الساعات المقبلة، بدون أي تعليق من المؤسسة الوطنية للنفط أو تصريحات رسمية من أي جهة أخرى.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت في وقت سابق عن حجم الخسائر من وقف التصدير منذ شهر يناير والتي قالت بأنها بلغت أكثر من 6 مليارات دولار.

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