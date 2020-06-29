اقتصاد

“العامة للكهرباء”: وضع الشبكة حرج بعد خروج وحدة بخارية بمحطة مصراتة وفقد 350 ميغاوات

تم النشر منذُ 4 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قالت الشركة العامة للكهرباء اليوم الاثنين إن وضع الشبكة الكهربائية في حالة حرجة مع زيادة العجز نتيجة فقد 350 ميغاوات بسبب خروج الوحدة البخارية الأولى بمحطة مصراتة.

وأوضحت دائرة الإعلام بالشركة أنه ونتيجة للخروج الاضطراري للوحدة الغازية الأولى مع مولد البخار الخاص بها بمحطة مصراتة المزدوجة؛ فقدت الشبكة الكهربائية ما قيمته 350 ميجاوات من القدرات المتاحة للوحدة، مشيرة إلى أن أعمال الصيانة بغرفة الاحتراق بالمحطة ستستغرق 5 أيام وسينتج عن ذلك زيادة في العجز.

ويشتكي المواطنون في عدة مدن لاسيما العاصمة طرابلس من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة هذه الأيام، مع دعوات بالتظاهر ضد الشركة ومطالبة المجلس الرئاسي بتغيير مجلس إدارتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • بالامس المواطن في طرابلس يشكى من مشكلة انقطاع الكهرباء لفترات طويلة وعند التظاهر امام الشركة وهذا حقهم يكفله لهم الدستور خرج عليهم مدير الشركة البأس شاهر سلاحة هو وأفراد العصابة التي معه يوصف ويهدد ويتواعد واليوم حتي تكتمل صورته في الوعيد لاجي الي خبثه فى إقفال وفتح الكهرباء عشرات المرات في اليوم وبدون تحديد للوقت حتى يخرب أكثر عدد من الاجهزه الكهربية والاكترونية لدي المواطنيين يا ولد الحرام ايامك اصبحت معدودة امام الشباب في طرابلس

    رد