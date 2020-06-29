“العامة للكهرباء”: وضع الشبكة حرج بعد خروج وحدة بخارية بمحطة مصراتة وفقد 350 ميغاوات

قالت الشركة العامة للكهرباء اليوم الاثنين إن وضع الشبكة الكهربائية في حالة حرجة مع زيادة العجز نتيجة فقد 350 ميغاوات بسبب خروج الوحدة البخارية الأولى بمحطة مصراتة.

وأوضحت دائرة الإعلام بالشركة أنه ونتيجة للخروج الاضطراري للوحدة الغازية الأولى مع مولد البخار الخاص بها بمحطة مصراتة المزدوجة؛ فقدت الشبكة الكهربائية ما قيمته 350 ميجاوات من القدرات المتاحة للوحدة، مشيرة إلى أن أعمال الصيانة بغرفة الاحتراق بالمحطة ستستغرق 5 أيام وسينتج عن ذلك زيادة في العجز.

ويشتكي المواطنون في عدة مدن لاسيما العاصمة طرابلس من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة هذه الأيام، مع دعوات بالتظاهر ضد الشركة ومطالبة المجلس الرئاسي بتغيير مجلس إدارتها.

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