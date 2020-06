سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية تراجعاً وانخفاضاً ملحوظاً أمام الدينار الليبي لليوم الثاني على التوالي في تداولات السوق السوداء “الموازي”.

وتداول التجار الدولار اليوم الاثنين عند الساعة 14:11، بـ5.76 دنانير، منخفضاً بذلك ما مقداره 1.54%.

بدوره انخفض اليورو بمقدار 3.08% مسجلا 6.3 دنانير.

أما الباوند الإسترليني فسجل انخفاضاً بمقدار 2.78% مسجلاً 7 دنانير.

