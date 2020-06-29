ساسي يبحث الحلول المقدمة من الشركات التركية لأزمة الكهرباء في البلاد

قالت الشركة العامة للكهرباء اليوم الاثنين، إن الرئيس التنفيذي للشركة علي ساسي بحث بعض الحلول المقدمة من الشركات التركية خلال اجتماع مع السفير سرهات أكسين بطرابلس.

ووفق بيان للشركة، نقل السفير التركي خلال اجتماعه مع ساسي رؤية الشركات التركية لحل جزئي لمشكلة الكهرباء في ليبيا، بطرح مجموعة من المقترحات التي تساهم في استقرار الشبكة الكهربائية.

وأضاف البيان، بأن السفير التركي أكد عرض المقترحات والحلول لأزمة الكهرباء على بعض أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في وقت سابق.

من جهته، رحب المدير التنفيذي للشركة بهذه المقترحات التي تساهم في تخفيف المعاناة على المواطنين، متعهدا بإحالتها إلى الجهات المختصة بالدولة للموافقة عليها تمهيدا لتنفيذها.

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