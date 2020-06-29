إحاطة لرؤساء الأجهزة الرقابية بطرابلس أمام مجلس النواب

نظمت لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب بطرابلس اليوم الاثنين اجتماعا موسعا ضم رؤساء ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس النواب الليبي السيد حمودة سيالة ونائبيه جلال الشويهدي، محمد لينو، إضافة إلى رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس أبو الخير بلخير وأعضاء اللجنة.

وبحسب بيان لديوان المحاسبة، جرى خلال الاجتماع تقديم إحاطة من قبل المسؤولين عن الأجهزة الرقابية حيث نوقشت عقب ذلك الإشكاليات المتعلقة بممارسة الرقابة على الجهات التنفيذية، وبالأخص المسائل الإجرائية والتشريعية، والهيكلية الإدارية للأجهزة الرقابية.

وأضاف البيان بأن الاجتماع ناقش التحديات التي تواجهها الأجهزة الرقابية، لا سيما الرقابة السابقة أو المصاحبة للعمل الإداري والعقود الإدارية، إلى جانب مناقشة أسس ومعايير اختيار مديري الإدارات وموظفي الهيئات، ومتابعة رؤساء الهيئات لعمل الإدارات، ومراجعتها خلال سير عملها.

إضافة إلى ذلك، تناول الاجتماع استحداث آلية اتخاذ القرار النهائي في المسائل المعروضة أمام الهيئات الرقابية، وطرق الإتصال بين إدارات الأجهزة الرقابية والجهات العامة التنفيذية.

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