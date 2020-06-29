مصادر لـ218: إنتاج النفط ما يزال متوقفا

قالت مصادر مطلعة تعمل في الحقول والموانئ النفطية، لقناة “218”، أن الوضع الفني لم يتغير ومازال الإنتاج متوقفا، مؤكدا عدم وجود أي تعليمات إدارية بإعادة التشغيل في المواقع النفطية حتى الساعة الـ8 من مساء اليوم الاثنين.

وجاءت تصريحات المصادر بعد ساعات من إعلان القبائل في منطقة الهلال النفطي من ميناء الزويتينة، إعادة فتح الموانئ وتفويض الجيش الوطني بإدارتها.

وقال مهندسون يعملون في حقول “الشرارة والفيل وأمال والفارغ”، وميناء السدرة، لـ”218″، إن الأعمال النفطية مازالت متوقفة بعد إعادة افتتاح الموانئ بثلاث ساعات.

وأعلن “حراك المدن والقبائل الليبية للحفاظ على الموارد النفطية”، اليوم الاثنين، إعادة فتح الحقول النفطية بعد أكثر من 5 شهور من إغلاقها، وتسبب ذلك بخسائر تجاوزت الـ6 مليارات دولار، وفق المؤسسة الوطنية للنفط.

وقرر الحراك تفويض القيادة العامة للتفاوض مع البعثة الأممية إلى ليبيا والمجتمع الدولي لإيجاد حلول لـ”عدم وقوع إيرادات النفط في أيدي الميليشيات”.

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