انهيار جديد للدولار والعملات مُقابل الدينار الليبي

سجلت السوق الموازية، ارتفاعا ملحوظاً للدينار الليبي أمام العملات الأجنبية خلال التعاملات المسائية حيث قفز أمام الدولار واليورو والجنيه الإسترليني.

وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير في العاصمة طرابلس لهذا اليوم، مع ملاحظة أن هذه الأسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة:

ــ الدولار = 5.49 دينار

ــ الدولار حواله تركيا = 5.89 دينار

ــ الدولار بشيك المصدق = 6.50 ″التجارة والتنمية”

ــ دولار بشيك المصدق = 6.40 “مصرف الوحدة”

ــ اليورو= 6.05 دينار

ــ الباوند = 6.63 دينار

ــ بطاقات ارباب الأسرة =5.10 دينار

ــ الذهب المسبوك =235 دينار للجرام

ــ الذهب الكسر عيار18 بـ 232 دينار للجرام

ــ الفضه الكسر=3.00 دينار لجرام

ــ ليرة= 0.80 دينار

ــ الدينار التونسي= 1.90 دينار

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