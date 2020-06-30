قبائل برقة تعلن فتح الحقول والموانئ النفطية وتدعو إلى الشفافية في توزيع عوائده

أعلن حراك المدن والقبائل الليبي إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية في برقة والهلال النفطي وإعادة إنتاج وضخ النفط، مطالبين الحكومة في طرابلس ومصرف ليبيا المركزي بالشفافية في توزيع عوائد النفط والإعلان عن الجهات المستفيدة منه.

وفي بيان الاثنين، قال حراك المدن والقبائل الليبية أنه يدعو إلى التفاوض مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من “أجل ضمان عدم وصول عوائد النفط في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس إلى المليشيات الإجرامية أو المتطرفة.”

وأضاف الحراك أن النفط “هو مورد لجميع الليبيين ويجب أن توزع عوائده بينهم بشكل عادل، لا أن تهيمن السلطات في طرابلس على الميزانية وتسخرها لخدمة أغراض سياسية ضيقة،” محذرا من أن القبائل الليبية ” سنعيد غلق الحقول النفطية في حال استخدمت إيرادات النفط مجدداً في قتل الليبيين وتجويعهم.”

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