صندوق التسهيلات المالية يوقع على مذكرة تفاهم تقضي بشراكة استراتيجية مع القطاع الخاص

عقد رئيس مجلس إدارة صندوق التسهيلات المالية بوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق “بلقاسم السويدي” اجتماعاً مع مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة بوزارة الاقتصاد”عبد الناصر أبوزقية” و رئيس مجموعة لبدة للتنمية و الاستثمار .

و تم خلال الاجتماع التوقيع على مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية مع القطاع الخاص تهدف إلى دعم التنمية المكانية المستدامة و الاستثمار في الموارد البشرية و انعاش حركة الاقتصاد و رفع مستوى التجارة و تشجيع ونشر ثقافة التوظف بالقطاع الخاص وتوفير بيئة عمل آمنة بضمان التشريعات النافذة.

كما تهدف الشركة إلى إنشاء حاضنات ومراكز ومسرعات أعمال بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بأحدث المواصفات الدولية و توفير فرص عمل.

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