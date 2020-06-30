اقتصاد

صندوق التسهيلات المالية يوقع على مذكرة تفاهم تقضي بشراكة استراتيجية مع القطاع الخاص

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد رئيس مجلس إدارة صندوق التسهيلات المالية بوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق “بلقاسم السويدي” اجتماعاً مع مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة بوزارة الاقتصاد”عبد الناصر أبوزقية” و رئيس مجموعة لبدة للتنمية و الاستثمار .

و تم خلال الاجتماع التوقيع على مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية مع القطاع الخاص تهدف إلى دعم التنمية المكانية المستدامة و الاستثمار في الموارد البشرية و انعاش حركة الاقتصاد و رفع مستوى التجارة و تشجيع ونشر ثقافة التوظف بالقطاع الخاص وتوفير بيئة عمل آمنة بضمان التشريعات النافذة.

كما تهدف الشركة إلى إنشاء حاضنات ومراكز ومسرعات أعمال بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بأحدث المواصفات الدولية و توفير فرص عمل.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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