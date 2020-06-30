اقتصاد

“تسييري مرزق” يُوفّر اسطوانات غاز لـ300 أسرة نازحة

تم النشر منذُ 4 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت إلى تراغن دفعة من اسطوانات غاز الطهي مقدمة من شركة تسويق المنتجات النفطية في بنغازي بعد إنتهاء اللجنة التنسيقية لشؤون نازحي مرزق من إعداد اللوائح الخاصة باستلام المعونات.

وخُصّصت هذه الدفعة لعدد 300 أسرة نازحة من مرزق كمساهمة لتخفيف معاناتها، بحسب ما أفاد به عضو المجلس التسييري مرزق محمد عبدالنور لـ218.

وأوضح عبدالنور أن الفترة المقبلة ستشهد جهودا متواصلة من المجلس التسييري مرزق في سبيل توفير دفعات جديدة من أسطوانات غاز الطهي للنازحين وأضاحي العيد والمواد الغذائية الأساسية والوقود.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك