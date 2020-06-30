“تسييري مرزق” يُوفّر اسطوانات غاز لـ300 أسرة نازحة

وصلت إلى تراغن دفعة من اسطوانات غاز الطهي مقدمة من شركة تسويق المنتجات النفطية في بنغازي بعد إنتهاء اللجنة التنسيقية لشؤون نازحي مرزق من إعداد اللوائح الخاصة باستلام المعونات.

وخُصّصت هذه الدفعة لعدد 300 أسرة نازحة من مرزق كمساهمة لتخفيف معاناتها، بحسب ما أفاد به عضو المجلس التسييري مرزق محمد عبدالنور لـ218.

وأوضح عبدالنور أن الفترة المقبلة ستشهد جهودا متواصلة من المجلس التسييري مرزق في سبيل توفير دفعات جديدة من أسطوانات غاز الطهي للنازحين وأضاحي العيد والمواد الغذائية الأساسية والوقود.

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