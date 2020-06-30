الثني يتابع سير عمل لجنة منع ازدواجية التوريد للقطاع الصحي

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الثلاثاء سير عمل اللجنة الفنية المختصة بمنع ازدواجية التوريد للقطاع الصحي مع رئيس اللجنة نجاح العقيلي.

ووفق بيان للحكومة، تناول الاجتماع الذي عقد بمقر الحكومة في بنغازى الخطوات المنجزة في مراجعة العقود والتوريدات بوزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي، إضافة إلى سير عمل اللجنة وما توصلت إليه خلال عملها في الفترة الماضية.

وفي أبريل الماضي، أصدر الثني تعليماته بتشكيل اللجنة الفنية لتكون مهمتها منع ازدواجية التوريد الصرف لتغطية احتياجات القطاع الصحي ومراجعة وفحص كل متطلباته السابقة.

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