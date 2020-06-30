الثني يتابع سير عمل لجنة منع ازدواجية التوريد للقطاع الصحي

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الثلاثاء سير عمل اللجنة الفنية المختصة بمنع ازدواجية التوريد للقطاع الصحي مع رئيس اللجنة نجاح العقيلي.
ووفق بيان للحكومة، تناول الاجتماع الذي عقد بمقر الحكومة في بنغازى الخطوات المنجزة في مراجعة العقود والتوريدات بوزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي، إضافة إلى سير عمل اللجنة وما توصلت إليه خلال عملها في الفترة الماضية.
وفي أبريل الماضي، أصدر الثني تعليماته بتشكيل اللجنة الفنية لتكون مهمتها منع ازدواجية التوريد الصرف لتغطية احتياجات القطاع الصحي ومراجعة وفحص كل متطلباته السابقة.
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