الدولار واليورو تعـود للصعود أمام الدينار الليبي

سجلت السوق الموازية، تراجعاً نسبياً للدينار الليبي أمام العملات الأجنبية خلال التعاملات المسائية حيث انخفض أمام الدولار واليورو والجنيه الإسترليني.

وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير في العاصمة طرابلس لهذا اليوم، مع ملاحظة أن هذه الأسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة:

• الدولار = 5.44 دينار

• سعر كسر الذهب = 224 دينار عيار 18

• اليورو= 5.88 دينار

• الباوند = 6.51 دينار

• حوالات دبي/ تركيا = 5.79 دينار

•ليرة= 0.79 دينار

•الدينار التونسي= 1.89 دينار.

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