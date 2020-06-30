آغا: لقاء الكبير وأردوغان احتفالًا بدفع ثلاثة مليار دولار “تعويضات” 

أخبار ليبيا24

قال رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا اليوم الثلاثاء إن تواجد محافظ مركزي طرابلس الصديق الكبير في تركيا لتعويض الشركات التركية.

وأضاف آغا أن هناك معلومات مؤكدة أن وجود الكبير في تركيا لوضع اللمسات النهائية لتنفيذ الاتفاقية المبرمة مابين حكومة الوفاق والحكومة التركية لغرض تعويض الشركات التركية التي كانت لها عقود قبل عام 2011.

وأشار رئيس لجنة السيولة عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” إلى أن قيمة تعويضات الشركات التركية تقدر بما يقارب ثلاثة مليار دولار.

وأوضح آغا أن الصورة التي ظهر فيها الصديق الكبير مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومحافظ البنك المركزي التركي هي احتفالا ببدء تنفيذ هذه الاتفاقية.

وكان الاجتماع الذي عقده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول بمحافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، يوم الإثنين، أثار سلسلة تساؤلات حول الأسباب الكامنة ورائه.

وقال المصرف المركزي الليبي، في بيان مقتضب، إن الطرفين ناقشا الملفات المشتركة، دون توضيح أي تفاصيل أخرى.

وجاء اللقاء عقب سلسلة اجتماعات عقدها الكبير مع مسؤولين ماليين في تركيا على رأسهم وزير المالية والخزانة، براءات البيرق، تبعه اجتماع آخر مع محافظ البنك المركزي التركي، مراد أويصال.

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