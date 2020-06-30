اقتصاد

العريبي يكشف لـ218 تفاصيل مقترح توزيع إيرادات النفط

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب عيسى العريبي، إن تصدير النفط ما يزال متوقفا، وأن استئنافه مرهون بالاتفاق على عدد من البنود، بينها التوزيع العادل للثروة.

وأضاف العريبي، لبرنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، الثلاثاء، أن هناك مقترحا بإنشاء حساب بإشراف الأمم المتحدة ليتم عن طريقه توزيع الأموال بين مصرفي ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء.

وأوضح أن الخطة المستقبلية لتوزيع عائدات النفط والمطروحة أمام مجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجتمع الدولي تتمثل في تخصيص 50% من الإيرادات لإقليم طرابلس و38% لإقليم برقة و12% لإقليم فزان، مشيرا إلى أن المقترحات المالية وضعت وفقا للتعداد السكاني.

وكشف العريبي أن “مركزي طرابلس” يتعرض لضغوط من مجموعات مسلحة، وفق تصريح لوزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، مشيرا إلى أن ليبيا تعاني منذ عام 2011، من سوء توزيع الأموال والمناصب في الأماكن والمؤسسات السيادية والحساسة، مطالبا بخروج كافة المرتزقة من ليبيا ليتسنى حل المشكلة بين الليبيين.

وعبّر العريبي عن رفضه للقاء محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع الرئيس التركي الطيب رجب أردوغان قبل يومين،

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • اى اموال ستذهب لمصرف طرابلس ستذهب لتركيا ولا يستفيد منها اهالى طرابلس لهذا يجب ان توضع الاموال فى مصرف مركزى خارج ليبيا حتى لو كان الامريكى ويخصص لبندين فقط الاول الاعمار والثانى مكافحة الارهاب دوليا وتمويل عمليات محاربة التنظيمات الارهابية التى تم جلبها الى ليبيا وبعد الانتخابات واختيار رئيس منتخب يتسلم عائدات النفط وينفق منها اما الخونة والعملاء الحاليين فلامان لهم

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  • يجب وضع العائد فى صندوق خاص تحت اشراف الخزانة الامريكية تتولى الصرف منه على الاعمار ومحاربة الارهاب فى ليبيا وتحقيق الامن تمهيدا لاجراء الانتخاب وبعد انتخاب رئيس جديد تعود اليه عائدات النفط

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