بلومبيرغ: تأييد لاستئناف إنتاج النفط شرق ليبيا بعد فترة وجيزة من مفاوضات تدعمها الأمم المتحدة

قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم إن أطرافًا في شرق ليبيا أيدت استئناف إنتاج النفط بعد فترة وجيزة من القول إن المفاوضات بين الولايات المتحدة والمؤسسة الوطنية للنفط والحكومات الإقليمية يمكن أن تؤدي إلى استئناف تصدير النفط من البلد العضو في منظمة “أوبك”.

وقالت الوكالة: “جاء هذا الإعلان بعد أن قالت المؤسسة الوطنية للنفط التي تديرها الدولة أنها تجرى محادثات مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا و الولايات المتحدة وبعض دول الشرق الأوسط”.

وأشارت “بلومبيرغ” إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط والولايات المتحدة دعتا الجيش الليبي إلى إنهاء الحصار للموانئ وحقول النفط في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية