اقتصاد

بلومبيرغ: تأييد لاستئناف إنتاج النفط شرق ليبيا بعد فترة وجيزة من مفاوضات تدعمها الأمم المتحدة

تم النشر منذُ 45 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم إن أطرافًا في شرق ليبيا أيدت استئناف إنتاج النفط بعد فترة وجيزة من القول إن المفاوضات بين الولايات المتحدة والمؤسسة الوطنية للنفط والحكومات الإقليمية يمكن أن تؤدي إلى استئناف تصدير النفط من البلد العضو في منظمة “أوبك”.

وقالت الوكالة: “جاء هذا الإعلان بعد أن قالت المؤسسة الوطنية للنفط التي تديرها الدولة أنها تجرى محادثات مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا و الولايات المتحدة وبعض دول الشرق الأوسط”.

وأشارت “بلومبيرغ” إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط والولايات المتحدة دعتا الجيش الليبي إلى إنهاء الحصار للموانئ وحقول النفط في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ليست مؤسسة وطنية بل تركية لانها تحت الاحتلال التركى مع مصرف ليبيا المركزى والعائد سيذهب لدعم الارهاب والافضل ان يتم وضع الحساب تحت اشراف الخزانة الامريكية وتتولى الصرف منها على الاعمار ودعم التحالف الدولى لمحاربة الارهاب فى ليبيا واى بنود اخرى يجب الحصول على موافقة البرلمان بنصاب قانونى

    رد