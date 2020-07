الإتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك يري النور

تقلبات حادة يشهدها الاقتصاد العالمي، منذ بداية جائحة فيرةس كورونا، وقد يمتد بحسب الخبراء إلى سنوات قادمة، وفي بأرقة أمل جديدة دخل اتفاق التجارة الحرة الجديد بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حيز التنفيذ، أمس الأربعاء، ويغطي الاتفاق الذي يعرف باسم “أوسمكا” (USMCA) تجارة سنوية تبلغ قيمتها تريليون دولار.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحات سابقة، أن الاتفاق الجديد يعد انفراجة حقيقة في تجارة الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك.

ووفقا للرئيس الأمريكي فإن الاتفاق الجديد سيساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 1.2% ، كذلك سيساهم في خلق فرص عمل جديدة.

وكانت اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية قد قدرت قبل اندلاع جائحة كورونا، أن الاتفاق من الممكن أن يوفر زيادة في نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.35%، وقالت إن “الاتفاق سيكون له أثر إيجابي معتدل”.

وكان الرئيس الأمريكي قد ألغى، بعد وصوله إلى السلطة، اتفاقا للتجارة الحرة كان موقعا مع المكسيك وكندا، والذي كان معروفا باسم (نافتا).

ودخل في مفاوضات جديدة مع كندا والمكسيك من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري جديد، وبالفعل تم التوصل إليه في نهاية 2019.

