صنع الله ينفي شائعات فتح حسابات جديدة وتوزيع إيرادات النفط على 3 أقاليم

نفى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مصطفى صنع الله اليوم الأربعاء، شائعات فتح حسابات جديدة و توزيع إيرادات النفط على 3 أقاليم.

وقال صنع في في تصريح خاص عبر موقع المؤسسة: “ننفي نفيا قاطعا جميع الشائعات حول فتح حسابات جديدة و توزيع تلك الإيرادات على 3 أقاليم ونسب مئوية لذلك التوزيع، وأن جميع تلك الشائعات صادرة من أشخاص غير مشاركين في المفاوضات وتعكس وجهات نظرهم الشخصية فقط لا أكثر وأن المؤسسة الوطنية للنفط ملتزمة بالقوانين والإجراءات الليبية”.

وأضاف صنع الله بأن موقف المؤسسة هو العمل من أجل إعادة الإنتاج وحفاظا على ثروة الشعب الليبي وخدمة لمصالحه وتجنيبا للحرب بالمواقع النفطية ونحن متمسكين بوحدة ليبيا وضد كل ما من شأنه المساس بوحدتها وسيادتها ولن نكون جزء من أي عمل ضد ذلك، بحسب البيان.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس أكدت في وقت سابق على استمرار حالة القوة القاهرة في ظل انتظارها رفع الحصار من قبل حرس المنشآت عن الموانئ النفطية.

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