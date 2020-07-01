“إحصاءات العمل”: 2,303 مليون موظف بالقطاع العام

بلغ عدد الموظفين في القطاع العام ضمن منظومات مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق بلغ 2,303,897 موظفا موزعين على كامل التراب الليبي.

وقالت وزارة العمل بحكومة الوفاق في بيان، الأربعاء، إن نتائج الإحصاءات “النصف سنوية” التي نفذها مركز المعلومات والتوثيق التابع للوزارة، أظهرت وجود 1,704,744 عامل في القطاع الإداري فيما بلغ عدد العاملين خارج الجهاز الإداري 599,153 موظفا.

وبشأن الفئات العمرية للموظفين، بيّنت الإحصاءات أن عدد العاملين من السن العمرية بين 18 و25 عاما، بلغ 98,490 موظفا، 57725 ذكور و40765 إناث، بينما بلغ عدد الموظفين البالغة أعمارهم بين 26 و45 عاما، 1,266,564 موظفا، منهم 781752 ذكور، و484812 إناث، في حين بلغ عدد العاملين ضمن الفئة العمرية بين 46 و46 عاما، 773,437، منهم 493806 ذكور، ونحو 279631 أناث.

وبحسب الإحصاءات، فإن عدد الموظفين الذكور في كامل القطاع الإداري العام بلغ 1,176,167 موظفا، والإناث 1,127,730 موظفة.

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