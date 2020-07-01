رويترز: وفد أعمال تركي يعتزم زيارة ليبيا لـ”وضع خطة ما بعد الحرب”

قالت وكالة رويترز إن وفد أعمال تركي يعتزم زيارة ليبيا خلال الأسبوعين القادميْن لدراسة كيفية مساهمة الشركات والبنوك التركية في إعادة إعمار ليبيا وتأمين احتياجاته من الطاقة.



ونقلت الوكالة عن مسؤول تركي بقطاع الصناعة قوله إن الوفد سيضع خطة أعمال وسيركز في بادئ الأمر على الوفاء باحتياجات ليبيا من الطاقة وإعادة الإعمار وتجديد البنية التحتية للبلاد.



وأضاف المسؤول أن البنوك التركية ستساعد في إنشاء نظام مصرفي وهيئة تنظيمية للقطاع المصرفي في ليبيا، مشيرا إلى أن العمل جار لضخ أموال عبر تركيا للواردات الليبية الرئيسية.



من جانبه قال رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي إنه من المتوقع أن يتم قريبا تحديد موعد جديد لاجتماع بين رؤساء شركات ليبية ومصنعي الأغذية والأدوية والسلع في تركيا بعد تأجيله بسبب جائحة كورونا.



وأشارت الوكالة إلى أن شركات إنشاء تركية كانت قد شرعت في العمل بمشروعات في ليبيا قبل الحرب الأخيرة في البلاد، حيث وصلت قيمة المشروعات التي هي قيد التنفيذ في العقود التركية إلى 16 مليار دولار، بحسب الوكالة.

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