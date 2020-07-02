“صندوق الإنماء” يدحض اتهامات ديوان المحاسبة-((صور))

متابعة/218

نشر “صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي” مجموعة من المستندات وبيان بمصروفات تغطيات مالية تتجاوز الــ 90 مليون دولار للشركات التي تتبعه، ضمن ما وصفه بإيمانه بضرورة التحلي بالشفافية التامة في نشر كافة المستندات والقرارات المتعلقة بعمل الصندوق خاصة في ما يتعلق بالجوانب المالية.

وأفاد “الصندوق” في تدوينة له -على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك- إن هذه الإجراءات على خلفية الحملة الهجومية التي تعرض لها مؤخراً، بدون تحري الدقة والصدق في النشر-حسب وصف المنشور المشار إليه.

وأرفق “الصندوق” بياناً بكافة المبالغ المدفوعة للشركات -التابعة له التي يتجاوز عددها الــ 160 شركة- من قروض وتمويلات استثمارية، وملحق بها موافقة ديوان المحاسبة على كل منها.

وضمت الجداول المرفقة بياناً بالمبالغ المدفوعة هيئة قروض وتمويلات استثمارية لــ “شركة الإنماء للنفط والغاز” بقرض قيمته 30 مليون دولار و”شركة مجمع الصناعات الصوفية بني وليد” على شكل تمويل استثماري قيمته أكثر من 10 مليون دولار كقيمة تمويل استثماري لتشغيل مصانع الشركة، وبيان حول تمويل استثماري بقيمة 50 مليون دولار لـــ “الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف المساهمة” تمويل استثماري 50 مليون دولار.

وأرفق الصندوق في منشوره رسائل رسمية من مدير الإدارة العامة لتقييم أداء الشركات والمصارف الدكتور “معتوق علي معتوق” موحهة بالخصوص إلى مدير الإدارة العامة للشؤون المالية بصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وإلى مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بصندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي وإلى المدير العام للمصرف الليبي الخارجي.

يُذكر أن “صندوق الإنماء” قد أصدر بياناً بالخصوص-في وقت سابق” رداً على “ديوان المحاسبة” الذي أفاد باكتشاف واقعة رشوة لبعض مسئولي الديوان في إطار الموافقة على القرض الممنوح لشركة الإنماء للنفط والغاز المساهمة .

وأبدى مجلس إدارة الصندوق امتعاضه، في شهر يونيو الماضي من الإجراء المتخذ من قبل ديوان المحاسبة والقاضي بتجميد أصول وأموال الصندوق بسبب اتهامات قالت الإدارة إن لا صحة لها ولابرهان أو دليل .

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