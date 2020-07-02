تكريم المتميزين بقسم المناولة والتخزين بميناء البريقة البحري

البريقة 02 يوليو 2020(وال)-أقام قسم المناولة والتخزين بميناء البريقة البحري التجاري، اليوم الخميس حفلا لتكريم 2 من الموظفين المتميزين.

حيث جرى تكريم كل من السيد جمعه محمد علي، والسيد عبدالمولى مجيد عبدالمولى، وحضر الحفل مدير الميناء الدكتور محمد عبدالسلام الزغيد.

وتم تكريم الموظفين بمنحهم شهادات تقدير ومبلغ مالي “رمزي”، وذلك نظرا لكفاءتهم وإخلاصهم في العمل وتقديرا لما يبذلونه من جهد مضاعف.

وعن هذا التكريم قال رئيس قسم المناولة والتخزين بميناء البريقة البحري التجاري، السيد محمد نجم الجازي، أن هذا التكريم سيكون مستمر بشكل دوري وسيستهدف الموظفين المتميزين تباعا بغية تحفيزهم والرفع من معنوياتهم.(وال- البريقة)

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