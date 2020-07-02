بيان هام لمصرف ليبيا المركزي فّي طرابلس بشأن الاعتمادات

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، اليوم الخميس، بيانات أظهر فيها أسماء الشركات المتحصلة على اعتمادات خلال الفترة بين 25 من يونيو الماضي والأول من يوليو الجاري.

وذكر المصرف المركزي عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، أنه قام بتمرير أكثر من 220 اعتمادا لشركات مختلفة النشاط، في 9 قوائم منحها هذا الأسبوع وتقدر بملايين الدولارات واليوروهات.

ومن بين المواد التي وافق المصرف المركزي على توريدها للسوق المحلية، سلع غذائية متنوعة، وحفاظات وحليب وأغذية أطفال، ومواد العناية بالجسم، وأسمدة، ومواشي متنوعة، ولحوم مجمدة، وبذور للزراعة، وأرز وحبوب متنوعة، ومعدات ومستلزمات طبية.

ونوهت إدارة المصرف بأن الكشف عن البيانات يأتي في إطار تنفيذ ما ورد في منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، بشأن ضوابط تنظيم إجراءات فتح الاعتمادات المستندية في إطار الشفافية وعرض البيانات.

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