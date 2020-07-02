السراج: خسائر الدولة الليبية من الإغلاقات المتكررة للنفط على مدار السنوات الماضية فاقت 250 مليار دولار

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لودريان” اليوم الخميس على الضرورة القصوى لرفع الإغلاق عن المواقع النفطية واستئناف إنتاج النفط.



وقال “السراج” إن إغلاق النفط يحرم الليبيين من مصدر قوتهم، موضحا بأن خسائر الإغلاقات المتكررة للمنشآت النفطية على مدار السنوات الماضية، نتيجة التصرفات التي وصفها بـ”الحمقاء”، قد فاقت ربع تريليون دولار.



من جانبه عبر وزير الخارجية الفرنسي خلال الاتصال عن قلق بلاده من الوضع الحالي المتوتر في ليبيا، مؤكداً على أن مصلحة الليبيين وجيران ليبيا وأوروبا تكمن في أمن واستقرار ليبيا، وفرنسا تبذل الجهود لتحقيق الاستقرار في البلاد.

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