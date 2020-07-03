صحيفة تركية: توقعات بوصول صادرات تركيا إلى ليبيا لـ10 مليارات دولار

قالت صحيفة “دايلي صباح” التركية أمس الخميس نقلا عن مسؤول اقتصادي تركي إن حجم صادرات بلاده إلى ليبيا قد يصل خلال الفترة القريبة القادمة إلى 10 مليارات دولار.



ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، في لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية “مرتضى قرنفيل” قوله إن حكومة الوفاق الوطني وعالم الأعمال في ليبيا متشوقان جدا إلى الاستثمارات، مضيفا أن عودة ليبيا إلى وضعها الطبيعي وقدرة البلاد على إدراك واقعها يحتمان إنجاز المشاريع الاستثمارية بسرعة.



وأشار رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي إلى أن الصادرات التركية إلى ليبيا تتزايد بشكل مستمر، وبالإمكان الوصول بها خلال فترة قريبة إلى 10 مليارات دولار.

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