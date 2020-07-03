بالأرقام.. البضائع التي وصلت ميناء بنغازي في 3 أشهر

نشرت إدارة ميناء بنغازي بيانات حديثة أوضحت من خلالها حركة السفن التجارية الواصلة في الفترة ما بين الأول من إبريل وحتى آخر يونيو الماضي.

و أظهرت البيانات أن إجمالي ما وصل بواخر وسفن وناقلات محروقات بلغت 145 قطعة بحرية، وصل على جزء منها نحو 12 آلف حاوية فيما حملت بعض البواخر 6936 سيارة مستوردة من السوق الأوروبية والآسيوية.

وبلغت كميات الحبوب المستوردة من القمح والشعير والأرز نحو 176 ألف طن.

كما أظهرت نشرة ميناء بنغازي وصول 25 ألف طن من السكر، كما بينت وصول أكثر من 52 ألف رأس ضأن إلى جانب 1200 رأس من العجول.

وعلى صعيد المحروقات فقد وصلت خلال الفترة ما بين إبريل ويونيو الماضيين أكثر من 317 ألف طن من البنزين فيما بلغت كميات الديزل المستوردة عن الفترة ذاتها أكثر من 388 ألف طن، فيما سجلت واردات غاز الطهي 19500 طن

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