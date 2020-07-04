الجمهورية فرع مصراتة يُحيل مرتبات ومستحقات مالية لـ 23 مؤسسة

أعلنت إدارة مصرف الجمهورية فرع احمد الشريف بمدينة مصراتة، بأنها احالت مرتبات ومستحقات مالية لـ 23 مؤسسة وجهة يمكلون الموظفين فيها حسابات جارية لديها.

و بحسب ما نشرته إدارة المصرف عبر منصاتها الرسمية، فإن إجمالي القيمة المحالة لصالح حسابات العاملين، بلغت أكثر من 485 مليون دينار، من بينها مكافآت مقابل مبيت في مواقع التشغيل للعاملين في ادرة فرع الشركة العامة للكهرباء بمدينة مصراتة.

وشملت القيمة مرتبات العاملين في إدارة النوادي والمصائف البحرية عن شهر إبريل الماضي، فيما قامت إدارة الفرع بتسييل مرتبات العاملين في شركة المبروك للعمليات النفطية عن شهر مايو.

وذكرت إدارة المصرف، بأنها عملت على تسييل مرتبات موظفي الهيئة العامة للاتصالات والمعلومات عن شهر مايو من العام الجاري، كما سيلت إدارة الفرع مرتبات العاملين في مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

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