“صنع الله”: قرار رفع الحصار عن النفط الليبي في أيدي دول إقليمية

نشر موقع صحيفة “بوابة الوسط” أمس الجمعة تصريحا لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” أكد فيه أن المؤسسة لا يمكنها رفع حالة القوة القاهرة عن الموانئ والحقول النفطية في ظل عدم إصدار أمر بذلك من قِبل من أغلق المنشآت النفطية.



وبحسب “الوسط” فقد قال “صنع الله” إن المؤسسة قامت بكل التجهيزات اللازمة لاستئناف تصدير النفط وصدرت التعليمات لجميع الشركات المشغلة لاستدعاء الموظفين لمواقع العمل والبدء بالتجهيز لعمليات إعادة الإنتاج والصيانة والتشغيل التدريجي للحقول، و”لكن يبدو أن قرار رفع الحصار النفطي سيأتي من دول إقليمية تستفيد بشكل مباشر من غياب النفط الليبي عن الأسواق العالمية”.



ونفى “صنع الله” في تصريحه ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن مقترح توزيع إيرادات النفط عبر ثلاثة حسابات مصرفية بالأقاليم الثلاث، مضيفا أن المقترح هو بأن تستأنف المؤسسة عمليات الإنتاج والتصدير وأن يتم تجميد الأموال في حساب المؤسسة لفترة محددة يتم خلالها إجراء مفاوضات حول الشفافية المالية عبر مراقبة الإنفاق وإعادة هيكلة الترتيبات الأمنية لحماية جميع المنشآت النفطية، لضمان عدم اعتبارها أهدافا عسكرية وعدم استخدامها للمساومات السياسية.

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