“العامة للكهرباء”: إعادة تشغيل أربع وحدات بمحطة الخمس

قالت الشركة العامة للكهرباء اليوم السبت إن فنيي ومهندسي الشركة تمكنوا من إعادة تشغيل أربع وحدات بمحطة الخمس بعد حدوث إطفاء جزئي مساء الأمس شمل مدن المنطقة الوسطى.



وأوضحت الشركة أنه قد تم صباح اليوم إعادة تشغيل وحدات التوليد الأولى والثانية الغازيتين والثالثة والرابعة البخارية بمحطة الخمس ودخولها على الشبكة الكهربائية.



وكانت مناطق شرق طرابلس والمرقب ومدن المنطقة الوسطى قد شهدت أمس إطفاءً جزئيا نتيجة عدم التقيد بعملية طرح الأحمال في بعض المناطق والمدن، بحسب بيان للشركة.

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