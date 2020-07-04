السفارة البريطانية في ليبيا: قلقون من استمرار إغلاق النفط وتواجد “المرتزقة” في الحقول النفطية

عبرت السفارة البريطانية في ليبيا في بيان لها اليوم السبت عن قلق الحكومة البريطانية من استمرار إغلاق الموانئ النفطية والتقارير الواردة بشأن التدخل الأجنبي في حقول النفط الليبية.

وقالت السفارة في بيانها إن إغلاق النفط الليبي تسبب في خسائر تجاوزت 6 مليار دولار وأضرار للبنية التحتية للمنشآت النفطية في البلاد، وكانت له عواقب اقتصادية سلبية على الشعب الليبي، لاسيما وأن النفط هو المصدر الرئيسي للدخل في البلاد والتي تحتاج للتعافي وإعادة الإعمار بعد الصراع.

وجددت السفارة تأكيدها على دعم المملكة المتحدة للمؤسسة الوطنية للنفط، باعتبارها شركة النفط المُستقلة الوحيدة في ليبيا المكلفة بإدارة النفط الليبي، مشددة على أنه يجب السماح للمؤسسة باستئناف الإنتاج دون عوائق لصالح جميع الليبيين، ولا يجب توظيف قطاع الطاقة كورقة مساومة سياسية.

وأشار البيان إلى أن بريطانيا قلقة من التقارير التي تتحدث عن تدخل المرتزقة الأجانب في حقل الشرارة النفطي، مؤكدا على أن عسكرة قطاع الطاقة الليبي أمر غير مقبول ويُهدد بالمزيد من الضرر.

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