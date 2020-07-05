“صنع الله”: مجموعة فاغنر الروسية دخلت حقليْ الشرارة والفيل وهي تشكل خطرًا شديدًا على منشآتنا النفطية

قالت رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الأحد إن مجموعة فاغنر الروسية دخلت حقل الشرارة النفطي قبل 10 أيام بعربات مصفحة وبتسهيل من قبل ما يسمى “حرس المنشآت النفطية” في خرق صارخ لكل القوانين والقرارات المتعلقة بالدخول للمنشآت النفطية.



وأكد “صنع الله” في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار رصدتها صحيفة “صدى الاقتصادية” أن دخول هذه المجموعة لحقل الشرارة “مثبت لدينا بالصوت والصورة”، وقد دخلوا كذلك لقاعة الاجتماعات بالحقل ومن ثم اتجهوا إلى حقل الفيل، مشيرا إلى أن هذه المجموعة تشكل خطر شديد جدا على منشآتنا النفطية والعاملين بها.

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