اقتصاد

“صنع الله”: مجموعة فاغنر الروسية دخلت حقليْ الشرارة والفيل وهي تشكل خطرًا شديدًا على منشآتنا النفطية

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قالت رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الأحد إن مجموعة فاغنر الروسية دخلت حقل الشرارة النفطي قبل 10 أيام بعربات مصفحة وبتسهيل من قبل ما يسمى “حرس المنشآت النفطية” في خرق صارخ لكل القوانين والقرارات المتعلقة بالدخول للمنشآت النفطية.

وأكد “صنع الله” في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار رصدتها صحيفة “صدى الاقتصادية” أن دخول هذه المجموعة لحقل الشرارة “مثبت لدينا بالصوت والصورة”، وقد دخلوا كذلك لقاعة الاجتماعات بالحقل ومن ثم اتجهوا إلى حقل الفيل، مشيرا إلى أن هذه المجموعة تشكل خطر شديد جدا على منشآتنا النفطية والعاملين بها.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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  • فاغ نير – ليسوا روسيبن _ والرءيس الروسي فلاميد بوتن – قال بالحرف الواحد أن اي تجاوزات عسكربة فعلية لقواته خارج نطاق بلاده في ليبيا تسقط عليهم حق المواطنة .
    والمجموعات المسلحة الليبية الصادقة في حماية مقدراتها من اطماع الخليج والاوربين وخونة المهجر – والادارات الليبية على حماية مهندسيهم الليبيين وتوفير لهم الحماية المهنية . اثناء الصيانة لحين اشعار اخر , لحماية البيءة من الفساد وانتشار الامراض .

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