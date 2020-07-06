وزارة المالية تنشئ منصة إلكترونية لإعداد ميزانية 2021

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوفاق، لكافة المراقبين الماليين في الجهات الممولة من الخزانة العامة، بضرورة إحالة تقديرات ميزانية العام المقبل إلى إدارة الميزانية عبر المنصة الإلكترونية التي خصصتها الوزارة في إطار تسهيل الخدمات المقدمة لوزارات والهيئات والمصالح العامة ومافي حكمها.

وطالبت الوزارة في إعلانها، المراقبين بضرورة تعبئة كافة النماذج الموجودة عبر المنصة الإلكترونية وفقا للجداول الموضوعة على أن تسلم لإدارة الميزانية في منطقة الظهرة.

وكانت وزارة آلمالية قد أصدرت في الشهر الماضي، منشورها بشأن إعداد الميزانية العامة لسنة 2021 فيما يخص الأبواب الأول والثاني والرابع.

وطالبت الوزارة وقتها، الجهات العامة إبراز دور وحدات المراجعة الداخلية إلى جانب مراعاة البنود ذات الأهمية عند إعداد تقديرات الميزانية.

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