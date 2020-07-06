“المجلس الرئاسي” يمدد حظر التجول ل10 أيام أخرى ويسمح لبعض المناشط بمزاولة عملها من جديد

أعلن المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني اليوم الاثنين خلال بيان له عن تمديد حظر التجوال لعشرة أيام أخرى بدءًا من غدًا الثلاثاء، على أن يكون الحظر من الساعة الثامنة مساءًا وحتى السادسة صباحًا.

وأوضح الرئاسي خلال بيانه أن الحظر سيستمر أيضا عبر المدن ولمناطق الجنوب، على أن يكون حظرًا أربعة وعشرين ساعة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، مشيراً إلى أنه يستمر إغلاق الأسواق الكبيرة عدا الغذائية منها.

وأضاف المجلس أن يسمح بمواصلة أعمال أصحاب المكاتب المهنية وأصحاب الحرف المناشط الاقتصادية والمحلات الصغري، مبيناً أن تقام الصلوات بالمساجد على أن تكون في الحد الأدني، على أن يستمر العاملين بالقطاعات العامة في عملهم بقدرة 30% من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

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