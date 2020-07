باشر مصرف الصحارى فرع عين زارة، في قبول طلبات الحصول على آلات خدمة “نقاط البيع” المتاحة لكافة الشركات العامة والخاصة وأصحاب المشاريع المختلفة.

وأوضحت إدارة الفرع في فى بيان أصدرته في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، المستندات المطلوبة للحصول على آلة لنقاط البيع وهي رخصة تجارية سارية المفعول أو عقد إيجار عقار المشررع، إلى جانب إرفاق صورة من جواز السفر .

كما طالبت إدارة الفرع بمستند الرقم الوطني، المتقدم للحصول على الخدمة، كما طالب الصحارى من كافة العملاء المتقدمين للحصول على الآت نقاط البيع بتعئة النماذخ على أن يتم فتح حساب جاري لإستخدامه في إجراءات التسوية المالية بين الزبون وشركة معاملات المقدمة الخدمة للعملاء والمصرف.

The post مصرف الصحارى يباشر في خدمة “نقاط البيع” appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية