بحث وزير المواصلات بحكومة الوفاق الوطني ميلاد معتوق مع سفير تركيا لدى ليبيا سرهات أكسن عودة الشركات التركية إلى ليبيا لتنفيذ المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية للمواصلات.

كما ناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي حضره رئيس مصلحة الطيران المدني، ورئيس مصلحة المطارات، ناقش عودة شركة الخطوط التركية وفتح الأجواء بين البلدين وتدريب العناصر الليبية.

